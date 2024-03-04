美密歇根州长与媒体座谈 将开设台湾办事处

美国密歇根州州长魏美桂在台北与媒体座谈时宣布，将设立密歇根州在台办事处。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，时隔半年，魏美桂（Gretchen Whitmer）再次对台湾展开旋风式访问。她去年9月赴台访问16小时，这次则出访两天。

她星期一（3月4日）上午在台北与媒体座谈时说，去年访台时间短暂，但台湾是重要伙伴，因此希望在已开启对话的契机下，延续彼此合作关系。

密歇根州经济发展局执行长梅塞尔（Quentin Messer Jr.）也出席上午的座谈会。

魏美桂在座谈会上说，将开设密歇根州在台办事处，推动密歇根密州与台湾的经贸交流、文教互动等工作。初步规划以三人编制、与三家台湾企业合作，期待未来持续扩大量能，借此推动和加强两地连结、珍惜彼此民主价值。

魏美桂说，经贸关系是密歇根州特别重视的一环，在既有的台美情谊上，密歇根州具备电动汽车领域等雄厚的制造工业，而台湾站稳半导体、干净能源等领域的领先地位，希望双方能深化合作共创互惠的丰硕成果。

台湾总统府发言人林聿禅表示，魏美桂是密歇根州首位在任内访台的州长。继去年9月以来，这是魏美桂半年内第二度访问台湾。总统府期盼透过魏美桂此行，促进台湾与密歇根州在各领域的合作交流，强化双边贸易合作与投资关系。