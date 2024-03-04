中国社科大新增两挂职校领导

中国社会科学院大学新增两名挂职校领导。王启梁挂任中国社会科学院大学（中国社会科学院研究生院）党委常委、副校长（副院长）；展龙挂任中国社会科学院大学校长助理。

根据澎湃新闻星期一（3月4日）报道，中国社科大官网“现任领导”栏目更新上述信息。

公开简历显示，今年47岁的王启梁是云南蒙自人。研究生学历，法学博士，教授，博士生导师。

王启梁现任昆明理工大学党委常委、副校长，挂任中国社会科学院大学（中国社会科学院研究生院）党委常委、副校长（副院长）。曾任云南大学研究生院院长、学科建设办公室主任、研究生工作部部长。

王启梁的研究领域为法理学、法律社会学与人类学。主持完成国家社科基金项目两项，主持在研国家社科基金重点项目一项。曾获教育部“霍英东教育基金会第十四届高等院校青年教师奖”等多个国家级、省部级奖项。出版《迈向深嵌在社会与文化中的法律》（Sociology of Law:A Study of Cultural Contextualism）等著作，发表学术论文60余篇。

今年48岁的展龙是甘肃靖远人。研究生学历，历史学博士，研究员，博士生导师。

展龙主要研究领域为明清国家治理史及历史文献学。主持国家社科基金重大项目等项目数十项，发表学术论文百余篇，出版学术著作多部，成果获省部级优秀成果奖一等、二等奖多项。

中国社科大官网稍早前的更新显示，此前担任中国地方志工作办公室党组书记、主任的崔唯航现已履新中国社科大（中国社会科学院研究生院）党委书记。