港财政司长：无须担心香港出现结构性财政赤字

香港前财政司长曾俊华在社交平台发文，质疑香港已经入结构性财政赤字时代。香港财政司长陈茂波对此回应，港府预期经营和综合账户将分别于两年和三年后恢复收支平衡，市民无须担心香港出现结构性财政赤字。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》等报道，曾俊华星期天（3月3日）在脸书发文，提出上述看法，并称在看完最新一份财政预算案报告，担心香港将借贷度日。他也指预算案增加收入措施在面对千亿债务实为杯水车薪，质疑在高息环境下港府发债的吸引力和回报。

曾俊华也提到，港府若连年发债，然后用于支付日常开支，香港政府荷包无需多久就会干涸。

陈茂波星期一（4日）在一档电台节目上，重申港府发债不会用作支付政府经常性开支。在上星期三（2月28日）出席公布财政预算案论坛时，陈茂波已表示，港府发行债券的主要目的并非支持日常开支，而是用于投资基建项目，尤其是北部都会区、洪水桥新发展区，以至其他工程项目。

港府将于下个财政年度发债1200亿港元（约206亿新元）。对于在高息环境下，保证息率要达4至5厘才能吸引市民购入债券，陈茂波表示，不同意相关息口要升至如此高位，指息口始终会回落，政府有大约7000亿港元储备，所以不急于一时发债，可以掌握发债时机。

陈茂波补充说，国际货币基金组织到港进行评估时指，港府财政非常稳健。他接触到的评级和金融机构，乃至专业投资者和金融市场人士，也欢迎和赞同港府应多发债，利用市场资金，确保各个基建投资项目能按时展开。