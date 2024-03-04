中国多所院校呼吁毕业生积极就业，并建议不要只盯着升学考公考编，可以投身到中小微企业和基层就业。

据黑龙江黑河学院招就处微信公众号上星期六（3月2日）消息，校方在《致2024届毕业生的就业倡议书》中呼吁，暂时未落实就业去向的学生要客观了解分析当前的就业形势，合理定位个人就业目标，理性调整就业期望，树立“先就业再择业”的观念，科学做好职业规划。

倡议书称，要坚持“两条腿走路”，主动迈出求职“第一步”，不要只盯着升学考公考编，可以积极响应国家号召，服务国家战略，投身到中小微企业就业，投身到基层就业，报考“特岗教师”“三支一扶”“西部计划”等基层服务项目，到部队建功立业等，让青春出彩，让人生升华。

福建师范大学经济学院2月9日在公号也发出一封给应届毕业生和家长的倡议书。其中提到，2024届全国普通高校毕业生规模预计同比增加21万人。同时，体制内和政策性岗位供给有限、企业岗位需求收缩，供需结构性矛盾突出。在此背景下，竞争激烈、就业形势严峻。

倡议书呼吁学生及其家长应科学研判当前的就业形势，及时关注就业政策变动，全面了解就业市场对人才需求的变化、各种就业岗位所特有的价值，以及与同学们自身性格能力的匹配度等，合理定位求职目标。

倡议书建议，将个人未来发展与国家需求紧密结合，参加“三支一扶”“西部计划”等国家基层服务项目，鼓励“应征入伍”，投身边远地区和基层一线。同时，对于正在备考公务员、事业单位、计划“二战”的学生，倡议书也建议可以积极到中小企业实习或求职，“条条大路通罗马”。

此外，浙江理工大学大学生就业联合会2月6日也通过公号发公开信，发出与黑龙江黑河学院相同的呼吁，希望暂未落实就业去向的学生要客观了解分析当前的就业形势，合理定位个人就业目标，理性调整就业期望，树立“先就业再择业”的观念，科学做好职业规划。