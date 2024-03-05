中国批IAEA为日本排海背书损害机构公信力

日本上周启动福岛核处理水第四批排海，国际原子能机构（IAEA）称氚浓度未超标，对此中方称，日方利用IAEA为其背书，对机构公信力造成严重伤害。

据中新社报道，国际原子能机构3月理事会星期一（3月4日）在维也纳国际中心开幕，中国常驻国际原子能机构代表李松在会上发言。

李松称，日本罔顾周边国家反对和国际社会关切，已擅自向海洋排放超过2.3万吨核污染水，又于上周启动第四批排海。“从来没有任何一个国家胆敢冒天下之大不韪，以这样的方式把核污染风险强加给全世界。”

他称，福岛核污染水排海造成的外溢影响前所未有，远远超出日本领土或管辖范围，绝非日方可擅专的事务。日方排海对国际核安全体系构成严重冲击，日方利用IAEA为其背书，对机构公信力造成严重伤害。

李松说，中国等利益攸关方的实质性参与，是有关国际监测安排真正实现严格、独立、有效的重要保证。

他还称，福岛核污染水排海既是科学问题，也是态度问题。中方敦促日方严肃对待国内外关切，全面配合建立周边邻国等重要关切方实质参与、真正独立有效的长期国际监督安排，切实解决周边邻国的正当关切，妥善处置福岛核污染水，防止日方行径贻害全球海洋环境和人类健康。

日本福岛核电站2月28日启动了第四轮核处理水排海计划，国际原子能机构（IAEA）隔日发声明称，核电站第四轮排放的核处理水，所含放射性物质氚浓度远低于日本的限制值。不过，中国一直对日本排海行为严厉批评，并称日方排放的是“核污染水”。