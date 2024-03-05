香港大型律所据悉削减黄金地段办公空间

经济低迷导致并购和首次公开募股（IPO）项目大减，香港大型律师事务所正在减少黄金地段的办公空间。

据彭博社星期一（3月4日）报道，知情人士透露，香港历史最悠久的律师事务所的近律师行正减少承租香港中环高级办公大楼历山大厦（Alexandra House）一个楼层。

一位知情人士表示，该楼层将于接近年底时在市场放租。由于无权发言，知情人士要求不具名。

的近律师行的发言人表示，考虑到推广无纸化办公环境和灵活办公方式，决定减少办公空间以合理化使用空间。

一位知情人士称，全球最大律所之一欧华律师事务所 (DLA Piper) 也已将位于中环交易广场的办公空间减少约5000平方英尺（465平方米）。

欧华发言人称，虽然财务和市场状况是该公司决定减少办公空间的一个因素，但该公司也考虑了其他因素，包括全球弹性工作的政策等。

知情人士补充说，包括Clyde & Co.和MinterEllison在内的其他主要事务所也计划缩小租赁空间。

怡和旗下的香港置地表示，其位于中环的大楼是香港入住率最高的物业之一，在租约于2023年到期的租户中，大部分已续签相同楼面面积合约。这家管理历山大厦和交易广场的公司拒绝对一些律师事务所的计划发表评论。

新鸿基地产（Clyde & Co.办公室所在中环广场的共同拥有者）及合和实业（MinterEllison的业主）均未回应置评请求。

彭博社的报道称，减少租赁空间凸显出香港经济放缓的困境，恒生股市指数去年下跌了14%，位居全球跌幅最大的股指之一。首次公开募股筹集的资金金额是自互联网泡沫破裂以来最小的。