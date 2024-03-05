中国今年财政赤字率安排在3％ 发行1万亿元人民币特别国债

中国今年的财政赤字率安排在3％，与去年安排的赤字率持平，这不及去年3.8％的实际赤字率。

全国人大会议星期二（3月5日）上午在北京开幕，中国总理李强将做政府工作报告。

根据记者看到的政府工作报告，中国今年安排的赤字率是3％，赤字规模4.06万亿元（人民币，下同，7732亿新元）。

中国也计划从今年开始连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年计划先发行1万亿元。

去年中国安排的赤字率为3％。官方在去年第四季增发国债1万亿元，将赤字率提高到3.8％左右。