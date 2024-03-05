中国海警对驶入仁爱礁菲船只采取管制措施

中国和菲律宾在南中国海争议水域的争端持续，中国海警星期二（3月5日）对驶入南沙群岛仁爱礁海域的菲律宾船只采取管制措施。

据“中国海警”微信公众号消息，中国海警星期二对“非法闯入”南沙群岛仁爱礁邻近海域（菲律宾称阿云津礁）的菲律宾船只采取管制措施。

据路透社报道，菲律宾军方星期二在一份声明中说，菲律宾军舰当时正为驻扎在阿云津礁的搁浅军舰上的菲律宾军队提供补给。

菲律宾海岸警卫队发言人塔瑞拉（Jay Tarriela）在社交平台X指责，中国海警进行了“危险的举措和拦截”，导致菲律宾海警船执行补给任务时与一艘中国船只相撞，菲律宾船只遭受轻微的结构损坏。

中菲在南中国海争议海域冲突持续。中国认为菲律宾“非法坐滩”仁爱礁的军舰企图实施大规模加固，实现永久侵占，要求菲方拖走军舰，菲律宾去年拒绝了这一要求。这一争端导致两国关系恶化。

近几个月来，中国和菲律宾在仁爱礁水域接二连三发生船只拦截及碰撞事件。

菲律宾总统小马可斯星期一（3月4日）在澳大利亚出席洛伊研究所的一场研讨会时说，菲律宾将在有争议的南中国海问题上与中国合作，但如果菲律宾的主权和海洋权利被忽视，菲律宾将会反击。

小马可斯称，他致力于与东南亚国家和中国合作，制定拖延已久的南中国海行为准则（COC），但他强调“不会将任何菲律宾领土交给外国势力”。