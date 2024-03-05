碧桂园拟向港高院申请认可股份转让

中国房地产巨企碧桂园公告，公司将在稍后阶段结合其境外重组的进度，考虑是否向香港高等法院申请认可股份转让。

碧桂园星期一（3月4日）晚间就此前有债权人向公司提出清盘呈请作出回应，并称公司将在适当时通知股东及投资者有关决定，并发布进一步公告。

碧桂园2月28日在香港交易所公告，公司获悉Ever Credit Limited于2024年2月27日向香港高等法院提出对碧桂园的清盘呈请，涉及一笔本金约16亿港元（约2.75亿新元）的未支付定期贷款及应计利息。

公告称，鉴于公司清盘条例第182条的影响，碧桂园董事会提醒公司股东及潜在投资者，如果公司最终因呈请而清盘，在未获得高等法院认可令的情况下，于起始日或之后作出的公司股份转让将属无效。

据公告，呈请的提出不代表呈请人能成功对碧桂园进行清盘。香港高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为2024年5月17日。

公告称，碧桂园将寻求法律措施以坚决反对呈请，并指呈请将不会对公司的重组计划或时间表造成实质性影响。公司将征询法律意见，并采取一切必要行动保护其合法权利，尽力与呈请人保持主动的沟通，在对全部债权人公平的原则下，与呈请人友善协商，努力促使呈请尽快被撤回或驳回。

根据碧桂园官方微信公众号消息，公司星期一召开3月管理会议。会议透露，截至2024年3月3日，碧桂园集团已纳入融资“白名单”的项目达217个，数量大幅增加，且已有项目获得银行放款批复。

资料显示，2023年全年碧桂园累计交付超60万套房屋，累计交付面积7162万平方米，范围涉及全中国31省249个城市，交付量在第三方榜单上居于首位。按照规划，2024年碧桂园预计交付量仍超48万套。据悉，目前碧桂园在广东、山东、湖北、陕西、广西等多地项目正在陆续复工。