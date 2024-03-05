珠海严打非法海钓 禁三无船只离港

中国广东省珠海市发布通告，严厉打击非法从事海钓活动，当中提及将严禁三无船只离港，依法取缔销毁。

据“珠海香洲”官方微信公众号消息，珠海市公安局、珠海市交通运输局、珠海市农业农村局、珠海市文化广电旅游体育局、珠海市应急管理局、珠海市港澳流动渔民工作办公室、珠海海事局、港珠澳大桥海事局、珠海海警局上星期五（3月1日）联合发布上述通告。

根据通告，珠海市五艘出海钓鱼的船舶2月29日遭遇大风浪天气影响，其中三艘艰难返航，两艘遇险求救。一艘求救船舶上七人被救援力量快速救起，另外一艘遇险船舶上六人失联。当晚海面天色黑暗、风高浪急、寒风刺骨，六人命悬一线。珠海市委、市政府紧急调度，珠海海事局、珠海海警局等部门组织28艘船舶全力搜寻，经过三个多小时艰苦搜救，才于3月1日凌晨将六名遇险人员救起。

通告称，此次冒险违规出海行为引发的险情教训深刻，充分暴露了非法海钓的危害。为切实维护人民群众生命安全，遏制海上安全事故发生，该市依法决定在全市范围内开展打击非法从事海钓活动专项行动。

珠海市将严禁“三无”船舶、证照不齐或失效船舶从事海钓活动。凡无船名号、无船籍港、无船舶证书的“三无”船舶，一律禁止船舶离港，并予以没收取缔，依法销毁。休闲游艇也严禁从事生产、经营性海钓活动，同时也严禁渔业船舶从事非法载客海钓活动等。

通告指出，违反规定的，一经查实，由相关部门依法处理。对拒绝、阻碍执法人员依法执行公务的，中国海警、公安部门将依法处理，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

台湾海巡署2月14日在金厦海域取缔一艘大陆“三无”渔船过程中，两名渔民在船只翻覆时落水溺毙，另两人生还。这起事件持续延烧至今，台湾与大陆经过十几轮协商后，仍未达成共识。