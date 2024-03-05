中国政府报告提出健全生育支持政策

中国今年的政府工作报告指出，要健全生育支持政策，优化生育假期制度，完善经营主体用工成本合理共担机制，多渠道增加托育服务供给，减轻家庭生育、养育、教育负担。

中国国务院总理李强星期二（3月5日）在本次全国人大会议开幕会上，宣读今年度政府工作报告，提出上述举措。

根据中国官方数据，2023年年末，全国人口比上年末减少208万人，人口自然增长率为-1.48‰。这是近年来中国人口首次连年减少。

如果将时间段拉长，降幅更为明显——中国2016年出生人口1883万人，而2023年已降至902万人，减少过半。

前年的中共二十大也将人口问题列为优先事项，承诺“优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本”。

中国政府近年来已经尝试推出各种激励措施来促进生育，包括允许一对夫妻最多生育三个子女、延长产假、为生育提供财政支持和税收优惠，以及提高住房补贴。

然而，由于生育和教育成本提高、年轻人结婚意愿降低、职场性别歧视等原因的存在，越来越多的女性选择不婚不育。

根据联合国发布的《2022年世界人口展望》报告，中国生育率有望随政府生育政策的改善有所提高，但仍将低于生育更替水平。报告预计，到2100年，中国总人口将降至7.67亿，占全球人口比例将从目前的17%下降到6.1%。

人口危机被认为是中国持续发展的“灰犀牛”，会加剧社会的养老负担、减少劳动力供给，并影响中国的长期增长潜力。