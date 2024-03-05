李强政府工作报告对台内容简略 分析：做的会比说的多

中国总理李强今天宣读政府工作报告时，未回顾过去一年的对台工作；谈及今年的工作，则重申反对台独分裂和外来干涉等既定立场。 受访学者分析，从先前对台工作会议基调来看，大陆今年的对台工作“做的会比说的多”。

中国国务院总理李强星期二（3月5日）在本次全国人大会议开幕会上，宣读今年度政府工作报告。 在回顾过去一年工作时，李强罕见未谈及对台内容。

而在谈到今年度工作时，李强则提到，要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，“坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂和外来干涉，推动两岸关系和平发展 ，坚定不移推进祖国统一大业，维护中华民族根本利益”。

他还提到，要深化两岸融合发展，增进两岸同胞福社，同心共创民族复兴伟业。

对比去年政府工作报告的内容，今年重申了2022年曾提到的反对外来干涉，并保留推动两岸关系和平发展等论述；但未提及去年使用的“和平统一进程”，改称“推进祖国统一大业”。

此外，报告也未提到两岸血脉相连、共同弘扬中华文化等柔性喊话。

2023年中国政府工作报告对台内容为：“坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和九二共识，坚定反独促统，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程 。两岸同胞血脉相连，要促进两岸经济文化交流合作，完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，推动两岸共同弘扬中华文化，同心共创复兴伟业。”

台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤接受《联合早报》采访时分析，2月下旬举行的中共中央对台工作会议上，大陆全国政协主席王沪宁以“锐意进取、克难前行”形容过去一年的对台工作。

他认为，正因为这样的定调，这次全国政协报告关于对台的内容着墨甚少，只谈回顾未提展望；李强的政府工作报告更是直接未提及过去一年的对台工作。

关于大陆今年的对台工作，王信贤指出，李强报告中的用词虽略有调整，但整体不离既定对台政策方向。 他强调，报告简化对台内容陈述，并不代表大陆会减少对台行动，未来势必“做的会比说的多”。