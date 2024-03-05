台国安局称对特勤少将桃色风波的处置绝无包庇

针对有媒体质疑台湾国安局曾试图对特勤中心少将谢静华桃色风波的惩处避重就轻，台湾国安局强调，从调查到惩处均采最高标准，没有所谓包庇问题。

互联网上月疯传一段视频，显示谢静华在与友人聚餐喝酒后，和一名同行的长发马尾女子在路上亲吻，引发台湾民众热议。

台国安局长蔡明彦知悉后，立即下令严查，并在上星期六（3月2日）宣布将谢静华调离现职并予以记两大过处分，列为优先汰除人员。

不过，台湾《镜周刊》星期二再爆料，国安局原先试图避重就轻，仅将谢静华调任科技中心，并没有记过等实质惩处，且被吻女子也非“民间人士”，而是国防部高阶军官，国安局更对女子的身分下封口令。

对此，台湾国安局发出声明，称已经完成本案的行政调查，并移请奖惩委员会处理，经决议后对谢静华记两大过处分，并列为优先汰除名单，该惩处令业已核定及发布在案。

台湾国安局也强调，本案从行政调查到惩处程序，都是采最高标准，并做出最严厉处分，没有所谓包庇问题。

谢静华曾担任台湾现任副总统、候任总统赖清德万里警卫室主任。他曾被爆在进行体能测验时，以5000公尺健走取代3000公尺的跑步测验，随后2021年的体测健走他也未达标。当时负责体测的台国安局特种勤务中心前上校卢永荣，还指示下属许正杰帮忙篡改成绩。台国安局发现后将两人移送侦办，谢静华也被调到特勤中心任职。