美国学生今年赴台研习华语人数创新高

台湾教育部政务次长刘孟奇受访时说，美国学生今年赴台研习华语的人数写下历史新高。

据台湾外交部官网消息，台美教育倡议第四次高层对话美东时间星期一（3月4日）上午以实体和视讯混合方式在华府和台北两地连线举行。这次会议首次由美国华府举办，台湾教育部政务次长刘孟奇率团与会，台驻美国代表俞大㵢和侨务委员会委员长徐佳青也出席致词。台北端则由台国安会议副秘书长徐斯俭与外交部等相关部会人员线上参与。

美国国务院亚太助卿康达率团与会，随行人员包括亚太副助卿道森、教育暨文化局代理副助卿克莱文、教育部幕僚长白瑞特、美国在台协会（AIT）主席罗森柏格、执行理事蓝莺等；AIT台北办事处副处长柯杰民视讯出席。

双方在会中就台美教育倡议重要合作议题进行讨论，包括盘点过去推展华语文和英语教学等双向交流计划的执行成果，并就未来合作项目充分讨论，对话成果丰硕。

台美于2020年12月签署了解备忘录启动台美教育倡议，双方在语言教育持续深化合作，包括去年扩大台美大学华语文教学校际合作，增加美国国务院相关计划受奖名额，让更多美国青年赴台研习华语文和选送台湾华语教师赴美任教。

据台湾《自由时报》报道，刘孟奇说，今年有3080名美国学生赴台研习华语，人数创历史新高，台教育部另选送147名华语教师和教学助理赴美任教，补助20所台湾大学与56所美国大学执行优华语计划，以及设立四所台湾华语教学中心，持续鼓励更多美国青年学子赴台攻读华语教学相关学位。

刘孟奇也说，由12所台湾大学组成的台湾大学学术联盟，已与美国三个大学系统签署合作备忘录，合作范围涵盖半导体、工程科学、华语文教育等领域。台教育部每年将投入1亿元新台币（约425万新元）作为种子基金，支持台湾大学联盟与美国大学系统推动合作，以促进人才培育及科技发展。