自由行开放在即 港旅社已接到来自西安青岛的查询

西安和青岛星期三（3月6日）将新增为赴港澳个人游城市，有香港旅行社已接到了来自这两个城市的查询。

据香港中通社报道，香港中旅维景国际酒店管理有限公司董事张琪腾说，接获个别西安、青岛旅客电邮查询订房，估计旅客会趁三月淡季，价钱较“平”（便宜）时赴港。

张琪腾说，大陆旅客向来较喜欢游维港，相信每月烟火汇演或有助延长旅客留港时间。

筹划香港本地游的太子旅游负责人林炳成说，有西安组团社查询本地游行程，对方表明希望行程有新意，不倾向山顶、金紫荆广场这类传统景点，较有兴趣地质公园或文化历史行程。

林炳成认为，旅行社可向大陆游客介绍港式奶茶、蛋挞、扎作技艺这类非物质文化遗产。

香港旅游促进会总干事崔定邦说，由于两地直飞香港的航班不频密，估计西安及青岛旅客多会以大湾区一程多站形式，选择先飞到广州或深圳再赴港。他相信，如果需求增加，由西安、青岛直飞香港的航班也会加密。

第一期港澳自由行2003年7月28日对广东省四个指定城市的居民率先开始实施。2004年7月，开放城市总数已达32个，措施包括的总人口数约为1.5亿。2007年1月1日，开放城市总数达49个。今年3月6日，港澳自由行城市范围扩大至西安和青岛。