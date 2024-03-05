中国批菲海警船故意碰撞中方船只碰瓷滋事

菲律宾军方星期二（3月5日）指控中国海警船在南中国海争议水域“危险拦截”菲律宾船只，导致两国船只碰撞后，中国海警反指菲海警船故意冲撞中方海警艇，蓄意碰瓷滋事。

据“中国海警”微信公众号消息，中国海警局新闻发言人甘羽称，菲律宾违背自身承诺，刻意派出两艘海警船、两艘运补船擅闯中国南沙群岛仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）邻近海域，向坐滩军舰运送物资。

发言人称，中国海警严格依法管控予以规制，出于人道主义对菲运送必需生活物资的一艘船只作出临时性特殊安排，“现场处置合理合法、专业规范”。期间，菲海警4407号船无视中方一再警告，“以不专业、危险方式，故意冲撞中方正常执法的海警21555艇，导致发生轻微刮蹭”，责任完全在菲方。

发言人抨击菲律宾言而无信，蓄意碰瓷滋事，恶意煽宣炒作，持续破坏南中国海地区和平稳定；强调中国海警始终严阵以待，随时坚决回击任何侵权挑衅行径，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

中国海警星期二早上率先发新闻稿，称对驶入南沙群岛仁爱礁海域的菲律宾船只采取管制措施。随后，菲律宾海岸警卫队发言人塔瑞拉（Jay Tarriela）在社交平台X指责，中国海警对菲海警船实行“危险的举措和拦截”，导致菲海警船执行补给任务时与一艘中国船只相撞，菲律宾船只遭受轻微的结构损坏。

综合路透社和法新社报道，菲律宾在南中国海的特遣部队进一步说，中国海警船只对一艘补给船使用高压水枪，打碎了补给船的挡风玻璃，造成四名菲律宾船员受轻伤。

特遣部队批评，中国“无端的胁迫行为和危险的举止”使渔船上的菲律宾船员面临生命危险。