中国国资委：央企要摒弃“挣快钱”等落后理念

中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓说，中央企业必须摒弃短期收益、“挣快钱”等落后理念，树立在新质生产力上有所作为的理念。

星期二（3月5日）早上全国人大开幕会结束后，举行首场“部长通道”集中采访活动，邀请部分列席会议的国务院有关部委主要负责人接受采访。

针对如何推动推动央企强化科技创新主体作用，布局新领域、新赛道，加快发展新质生产力的提问，张玉卓说，用三个字概括央企今后的发展，第一是技术源头的“源”，第二是产业升级的“升”，第三个是产业生态的“态”。

张玉卓说，目前大量大科学工程、大科学成果来自央企，但在原技术、根技术方面还有不小差距。去年在应用技术研究方面，央企投入600亿元（人民币，下同，约114亿新元），占比超过6%，但还不够，要鼓励中央企业加大基础研究和应用基础研究，特别是带有目标导向的基础研究投入。

他续称，中央企业在传统优势产业方面布局较多，但现在要利用人工智能等新技术改造传统产业，提升传统产业的效率，进行智能化、高端化、绿色化改造。另一方面，产业升级一定要把战略性新兴产业和未来产业摆在突出位置，央企必须对战略性新兴产业加大布局、提前布局。

张玉卓强调，发展新质生产力的生态要靠大家一起来营造，央企要开放，一定要摒弃一些过去落后的理念，比如短期投资、短期收益、追求规模、追求脱实向虚、“挣快钱”等，要树立在新质生产力上有所作为的理念。

新质生产力由中国国家主席习近平去年9月在黑龙江哈尔滨考察时首次提出，指的是通过科技不断突破创新，催生的新生产力。