中国国资委：央企要摒弃“挣快钱”等落后理念

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更新 / 2024年3月5日 2:51 PM
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发布 / 2024年3月5日 2:31 PM
中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓星期二在本届全国人大第二次会议首场“部长通道”集中采访时要求，中央企业必须摒弃短期收益、“挣快钱”等落后理念，树立在新质生产力上有所作为的理念。（新华社）
中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓星期二在本届全国人大第二次会议首场“部长通道”集中采访时要求，中央企业必须摒弃短期收益、“挣快钱”等落后理念，树立在新质生产力上有所作为的理念。（新华社）

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中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓说，中央企业必须摒弃短期收益、“挣快钱”等落后理念，树立在新质生产力上有所作为的理念。

星期二（3月5日）早上全国人大开幕会结束后，举行首场“部长通道”集中采访活动，邀请部分列席会议的国务院有关部委主要负责人接受采访。

针对如何推动推动央企强化科技创新主体作用，布局新领域、新赛道，加快发展新质生产力的提问，张玉卓说，用三个字概括央企今后的发展，第一是技术源头的“源”，第二是产业升级的“升”，第三个是产业生态的“态”。

张玉卓说，目前大量大科学工程、大科学成果来自央企，但在原技术、根技术方面还有不小差距。去年在应用技术研究方面，央企投入600亿元（人民币，下同，约114亿新元），占比超过6%，但还不够，要鼓励中央企业加大基础研究和应用基础研究，特别是带有目标导向的基础研究投入。

他续称，中央企业在传统优势产业方面布局较多，但现在要利用人工智能等新技术改造传统产业，提升传统产业的效率，进行智能化、高端化、绿色化改造。另一方面，产业升级一定要把战略性新兴产业和未来产业摆在突出位置，央企必须对战略性新兴产业加大布局、提前布局。

张玉卓强调，发展新质生产力的生态要靠大家一起来营造，央企要开放，一定要摒弃一些过去落后的理念，比如短期投资、短期收益、追求规模、追求脱实向虚、“挣快钱”等，要树立在新质生产力上有所作为的理念。

新质生产力由中国国家主席习近平去年9月在黑龙江哈尔滨考察时首次提出，指的是通过科技不断突破创新，催生的新生产力。

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