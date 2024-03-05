蔡英文盼密歇根在台办事处深化台美经贸关系

台湾总统蔡英文在与美国密歇根州州长魏美桂（Gretchen Whitmer）访问团会面时说，期盼密歇根州在台湾新设的办事处，将可持续强化台美经贸关系。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文星期二（3月5日）接见魏美桂访问团时，欢迎对方半年内第二次访台，以行动展现对台湾的重视和支持，并代表台湾人民表达诚挚的感谢。她希望与魏美桂访问团的交流，能为台湾和密歇根州找到更多的合作机会。

蔡英文指出，魏美桂此次访台期间宣布，密歇根州将在台湾设立贸易办事处，相信将进一步强化台美经贸关系。当天在座有多位密歇根州的大学校长，希望台湾和密歇根州未来能持续促进双边人才、技术的交流。像是密歇根州的汽车工业、半导体和微电子研究等，都能与台湾的电动车、半导体供应链密切合作，共同建立安全的供应链，完善产业聚落。

蔡英文也感谢密歇根州的州议会参众两院，分别成立跨党派的友台连线，持续深化与台湾的友好关系。

魏美桂率领访问团星期一（4日）开启两天访台行程。首日在台北与媒体座谈时，她宣布将设立密歇根在台办事处。当天下午，魏美桂访问团与台湾候任总统赖清德会面。

赖清德在总统府发布的新闻稿中说，他非常乐见密歇根州将在台湾设立贸易办事处，相信这对台湾跟密歇根州未来的经贸合作会有莫大帮助，并期许台湾与密歇根州在科技产业持续合作，共创双赢。