雷军称中国AI人才储备不足 建议义务教育纳入AI

中国全国人大代表、小米集团CEO雷军坦言，中国人工智能（AI）顶尖人才储备明显不足，因此建议将AI素养教育纳入九年义务教育内容。

综合澎湃新闻和腾讯网报道，雷军星期一（3月4日）向全国人大提交《关于加强培养人工智能人才满足科技变革需求的建议》等四份提案时，提出上述建议。

雷军说，AI素养教育是一项长期的任务，需要从小培养学生的兴趣和能力。在中小学阶段，学生正处于思维发展的关键时期，在思想上最活跃、最敏锐，对新事物的接受程度最高。

雷军坦言，从长期趋势看，各行各业对掌握AI基本技能的人力需求正急剧增长，但中国AI顶尖人才储备明显不足，AI复合型人才更加短缺，“加强人工智能领域人才培养，将成为我国产业持续升级的关键因素”。

他还建议，要大力推进高校人工智能相关专业的建设、支持大型科技企业和教培机构培育人工智能应用型人才。

根据中国教育部数据，有498所高校（大专院校）开设AI本科专业，209所高校成功备案或申报“智能科学与技术”本科专业，但在全国3000多所的高校中占比不高。

雷军建议，通过加强与世界一流科研机构的合作交流，从海外引进优秀师资力量，吸引企业高级人才和行业专家进入学校授课等方式，扩大教学力量。

全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰也建议，包括生命科学、化学、制药、物理、材料等学科的通识课，都应纳入AI。

中国总理李强星期二（3月5日）在全国人大开幕会上宣读政府工作报告时，提出要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。