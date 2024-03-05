中国国安警察证件详情公布 国安部吁出示后配合

中国国家安全部星期二（3月5日）在微信公众号公布国安警察证件详情，并提醒民众在国安警察出示证件后，予以协助配合。

国家安全部介绍，在反间谍执法工作中，国安干警出示人民警察证，表明了国安干警的执法人员身份，既是将执法过程置于人民群众的监督之下，确保执法规范文明，也表明国安干警正在依法执行反间谍工作任务，有关单位和个人应当予以协助配合。

国安部强调，国安干警依法执行任务时，出示人民警察证后，公民和组织就有了协助配合的法定义务，并说根据中国《反间谍法》，故意阻碍国家安全机关依法执行任务，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由国家安全机关予以警告或者处10日以下行政拘留，可以并处3万元（人民币，5602新元）以下罚款。

国家安全部说，根据中国《国家安全法》，公民和组织应当履行包括及时报告危害国家安全活动的线索、为国家安全工作提供便利条件或者其他协助等维护国家安全义务。

文章也强调，公民和组织在支持和配合反间谍工作中依法受到保护。国家安全机关及其工作人员在工作中，应当严格依法办事，不得超越职权、滥用职权，不得侵犯个人和组织的合法权益。任何个人和组织对国家安全机关及其工作人员超越职权、滥用职权和其他违法行为，都有权向上级国家安全机关或者监察机关、人民检察院等有关部门检举、控告。