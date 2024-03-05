林毅夫：中国经济不会步日本后尘

中国全国政协常委林毅夫称，中国经济可以维持相对较高的增长率，不会出现像日本一样的情形。

据中新社报道，担任北京大学新结构经济学研究院院长的林毅夫，星期二（3月5日）在全国两会期间回答记者提问。

林毅夫说，20世纪90年代初，很多人谈论日本经济会超越美国，结果不仅没超越，还与美国差距一路加大。他说，日本的情况不会在中国发生。

20世纪90年代日本出现人口老龄化，经济增长放缓。尽管中国目前也面临老龄化挑战，但林毅夫称，对经济增长而言劳动力固然重要，但更重要的是有效劳动，即劳动力数量乘以劳动力质量。从中国人口看，过去是“数量红利”，现在是“质量红利”。

林毅夫还提到，日本20世纪90年代人均国内生产总值（GDP）已超越美国，产业技术同样属于世界最前沿，但因美国技术打压，日本放弃了半导体芯片这一先进产业。中国在新经济绝大多数领域与发达国家处于同一起跑线，且具备人才、市场等方面优势，哪怕有些技术稍有落后，中国也可利用新型举国体制来进行技术研发和突破。

产业政策支持方面，林毅夫指出，20世纪80年代后，日本认为政府不该制定产业政策，由此技术创新和产业升级停滞，生产力水平也处于相对停滞状态。

“没有一个发展中国家不用产业政策能够追赶上发达国家，也没有一个发达国家不用产业政策能够继续维持技术领先。”林毅夫说，中国这些年能在新科技领域有所突破，离不开政府的产业政策。

他说，中国会不断进行技术创新、产业升级，使生产力水平不断提高，新质生产力会不断涌现，中国经济可以维持相对较高的增长率，不会出现像日本一样的情形。