民进党团将推出全面性立法院改革方案

台湾在野蓝白阵营相继推出立法院改革法案后，民进党团也将提出全面性立法院改革方案，涉及议事革新、组织改革、立法院空间改革等方向。

综合台湾ETtoday新闻云、壹苹新闻网等报道，民进党立法院党团星期二（3月5日）召开记者会，对国民党和民众党立法院党团相继提出的立法院改革法案作出回应。

民进党立法院党团干事长吴思瑶说，立法院改革并非立法院扩权，很遗憾蓝白阵营提出的立法院改革不仅违宪、反民主，更是让社会难以接受的方案。

她说，蓝白法案提出要让总统国情报告变成常态并备询是违宪的主张，因为要求总统备询并无宪法授权，而且立法院每年集会时，得听取总统国情报告，并非询答。

针对国民党主张的“藐视国会罪”，吴思瑶认为这是反民主的提案，且在执行面上难以认定，哪种类型的质询叫反质询、如何界定官员不敬，“难道中华民国台湾的立法院要求官员唯唯诺诺、当乖乖牌，不能为政策说明辩护？”难道立委的权利可膨胀到只要官员回答得不如意，就要把他送办、罚钱，还要有刑责？这个社会难以接受。

吴思瑶称，自己身兼立法院改革小组召集人，民进党团版的立法院改革草案正强化与专家、党团成员的意见汇整，推出的方案绝对是“全面性、进步性、合理可行”的，会从议事革新、组织、立法院空间等全方位面向探讨改革。

她称，权责相符是立法院改革的核心，不能只谈扩权，不谈立法院问政课责。

国民党立法院党团星期一（3月4日）提出的立法院改革法案，包括立法院正副院长记名投票、强化人事同意权审查与记名投票、总统国情报告常态化，立法院调查权、听证权与藐视国会罪、伪证罪等五案。