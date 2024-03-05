陆方称翻船案后果民进党自负 台海巡署盼早日化解歧见

中国大陆渔船2月14日被台湾海巡署取缔时翻覆造成两人身亡，台湾和大陆至今经过十几轮协商仍未达成共识。大陆代表团团长泉州台办副主任李朝晖受访时说，事发至今家属仍等不到道歉，他们也觉得没必要留在金门，并扬言此事的后果将由民进党自负。台湾海巡署则称，期盼早日化解歧见。

综合台湾《联合报》和东森新闻云等报道，大陆死者家属对台方无人愿意承担责任，感到既气愤又难过，星期二（3月5日）下午12时半在到金门殡葬所上香后，在李朝晖的陪同下返回大陆。台海巡署金马澎分署长陈泗川也到场祭拜，给每名死者家属送上10万元人民币（约1万8673新元）慰问金，但家属拒绝接受。陆方人员在下午2时左右通过小三通回返大陆。

李朝晖说，这次遇难者家属到金门就想了解事发经过，妥善处理善后事宜，但经过15天的协商，台方至今依然未对事件发生过程真相作出令人信服说明，而且言词前后矛盾、谎话连篇。台方也对家属关切和要求设置各种障碍，为妥善处理善后制造困难。

李朝晖批评，台湾有负责人星期一（3月4日）在立法院作专案报告时继续出尔反尔、歪曲事实，为推卸责任极力辩解。加上台湾方面参加协商的人员已于3月3日离开金门，至今毫无音信，充分表明民进党没有诚意解决问题，家属们也觉得没必继续留在金门，由此造成的后果，将由民进党负责。

陈泗川受访时说，虽然事情还没谈成，但基于对家属的关怀，海巡署致赠慰问金，希望能帮他们解决部分困难。

他指出，赠出的慰问金跟原本在谈的赔偿金、抚恤金等不同，纯粹是海巡署表达心意。虽然家属没有收，但将透过红十字会转交。后续双方都保留联系管道，不希望谈判协商大门就此关闭。

台海巡署在声明中说，自2月14日案发后，该署就秉持人道精神积极协助家属完成招魂、头七法会等后事，并在法律规范下，尽力满足家属需求，以及提供具体抚慰方案，希望给予最实质的协助和保障。

海巡署指出，期间历经数次协商，但陆方坚持提出不符合台方法律制度的要求，使双方无法达成共识，让台方非常遗憾。台方持续保持最大诚意与开放态度，期待能早日化解歧见，共同解决问题。