菲律宾就阿云津礁船只冲撞事件召见中国使节

中菲船只在南中国海争议水域发生两次冲撞后，中国向菲律宾提出严正交涉，菲律宾也就此事召见中国使节。

综合法新社、路透社和《马尼拉公报》报道，菲律宾星期二（3月5日）就在阿云津礁水域（中国称仁爱礁）发生的船只冲撞事件，召见中国驻菲律宾使馆临时代办周志勇，抗议中国海警和海上民兵对菲律宾在南中国海部队补给任务的“侵略行为”。

菲律宾外交部在一份声明中说：“中国干涉菲律宾在其专属经济区的常规和合法活动是不可接受的。”

声明说，中国在阿云津礁的行动侵犯了菲律宾的主权和管辖权，并要求中国“立即”离开阿云津礁水域。

中国外交部发言人毛宁星期二在例行新闻发布会上则称，中方在仁爱礁问题的立场是一贯、明确的。中菲一段时间以来就妥善管控仁爱礁局势保持沟通，菲律宾再次违背向中方所作承诺，在仁爱礁海域侵权挑衅，制造事端，“严重侵犯中国的领土主权和海洋权益”。

毛宁称，中方再次敦促菲方停止海上侵权挑衅，不要采取任何可能导致海上局势复杂化的行动。中方将继续按照国内法和国际法，坚定维护自身的领土主权和海洋权益。

中国星期二早上率先发布新闻稿，指对驶入南沙群岛仁爱礁海域的菲律宾船只采取管制措施。菲律宾方面则指责，中国海警对菲海警船实行“危险的举措和拦截”，导致两国船只发生两次碰撞，四名菲律宾船员受伤。

西菲律宾国家特遣部队说，“中国海警和中国海上民兵船只骚扰、封锁、部署水炮，并进行危险的举动，再次试图非法阻碍或阻挠例行的补给和轮换任务”。