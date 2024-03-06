港中联办主任：香港是发展新质生产力的沃土

中国政府工作报告提出要加快发展新质生产力后，全国人大代表、香港中联办主任郑雁雄称，香港是发展新质生产力的沃土，也是参与中国发展新质生产力的前沿，绝不能错失机会。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，本届全国人大会议香港代表团星期二（3月5日）下午举行全体会议，审议政府工作报告。郑雁雄听取中国总理李强的政府工作报告后称，自己很受振奋、感动和鼓舞，并完全赞同。

郑雁雄称，政府工作报告提出要“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，非常必要。

他说，香港具备发展新质生产力的“历史积淀、基础条件、独特优势和现实需要”，是发展新质生产力的沃土，也是参与中国发展新质生产力的前沿，绝不能错失新的生产力发展叠代的机会。

他还提到，政府工作报告将金融问题放在国计民生的突出位置。香港是汇聚国际金融资本的“超级聚宝盆”，是对接国际金融规则的“超级联系人”，是运筹对外金融关系的“超级支撑点”。要支持香港深化国际金融合作，防范化解金融风险，不断提高金融竞争力，提振国际投资者信心，擦亮国际金融中心这块金字招牌。

中共总书记习近平去年9月考察黑龙江时首次提到“新质生产力”。李强星期二在全国人大会议开幕式上宣读的2024年政府工作报告，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为今年政府工作的首要任务。

习近平星期二下午在参加他所在的全国人大会议江苏代表团审议时也强调，发展新质生产力要防止一哄而上、泡沫化。