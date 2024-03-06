火箭军原政委徐忠波亮相解放军代表团成立会

全国人大会议星期二（3月5日）开幕，此前被免职的火箭军原政委徐忠波星期一（3月4日）亮相解放军和武警部队代表团成立会。

综合解放军报和央视新闻报道，出席十四届全国人大二次会议的解放军和武警部队代表团星期一成立。经代表选举，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠任代表团团长，中共中央政治局委员、中央军委副主席何卫东任副团长。解放军和武警部队是本次两会人数最多的代表团，今年出席者约270名。

据解放军新闻传播中心官方账号“中国军号”发布的新闻视频显示，此前被免职的火箭军原政委徐忠波亮相上述成立会。

解放军战略军种火箭军去年年中传出集体腐败案。中共中央军委去年7月31日宣布晋升王厚斌、徐西盛为上将，并宣布他们的职务分别是火箭军司令员与政治委员，间接证实了火箭军原司令员李玉超以及徐忠波被免职；这两名上将都是中共中央委员，官方至今未公布他们被免职的原因。

港媒星岛日报据此分析，徐忠波亮相解放军和武警部队代表团会议说明其被免职只是为腐败案负领导责任。

今年64岁的徐忠波曾任西部战区陆军政委、军委联勤保障部队政委， 2020年7月晋升上将军衔。

此外，中国人民解放军战略支援部队司令员巨乾生上将也出现在上述新闻画面。

中国人民解放军战略支援部队司令员巨乾生（左二）也出席了解放军和武警部队代表团成立会。（视频截取）

巨乾生此前一直未在公开场合现身，外界认为他也被卷入本轮军方整肃风暴。不过，巨乾生1月29日以全国人大代表身份亮相媒体后，打破了外界有关他因遭调查而已失去自由的传言。

根据中国官方数据，今年的人大代表人数由去年的2977名下降到2956名。24名被终止或罢免人大代表资格的人中，有10人为解放军代表，均为高级将领，其中两任火箭军司令员李玉超和周亚宁，以及空军原司令员丁来杭被传卷入火箭军腐败案。