国民党组织改造 拟将黄复兴党部并入地方党部

台湾在野国民党启动组织改造，计划将黄复兴党部整合进国民党地方党部，借此提升各地方党部的战力。

综合台湾《中国时报》和中央社报道，国民党在2024年总统选举败下阵后，国民党主席朱立伦就启动新一轮党内改革，大力推举民意代表参与党务工作，如由立委李彦秀接任文传会主委，云林县、嘉义县、台南市、高雄市、屏东县等党部主委都由立委担任。

除了党务人事外，朱立伦也计划将各地的黄复兴党部归零，与各个地方党部合并，全部归中央组发会和各县市党部统一指挥。

根据方案，中央黄复兴党部也将改组为退伍军人服务工作委员会，负责退伍军人的党务工作，原黄复兴主委季麟连将接任退伍军人委员会主委。

上述方案预计将送交星期三（3月6日）召开的中常会通过。

黄复兴党部是已故台湾前总统、国民党前主席蒋经国于1956年成立，已有68年历史，“黄复兴”之意为“炎黄子孙，复兴中华”，是国民党仅存的特种党部，过去主要成员为退除役官兵及其眷属。

国民党党内人士说，黄复兴如今已不纯粹只是退伍军人加入，任何人都可以进入黄复兴党部，有点失去过往的意义，也造成明明都是国民党，却还要有两套系统，加上地方党部与黄复兴党部常会有扞格，因此进行整合，让优势互补、发挥最大战力。

党内人士也称，“这不是要裁撤黄复兴，而是合并”，更没有所谓裁员，黄复兴的人员将全部在地方党部工作。