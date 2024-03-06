万科回应近期美元债偿付：所有资金已经到位

针对能否偿付3月11日到期的美元债，中国房企万科星期二（3月5日）回应称，美元债VNKRLE 5.35所有资金已经到位，偿债工作在有序铺排中。

综合中国基金报和21世纪经济报道，资料显示，万科该笔美元债起息日为2018年12月11日，发行金额为6.3亿美元（约8.46亿新元），票面利率5.35%，今年3月11日到期，最后交易日为2024年3月6日。

作为中国房企中的优等生，万科近期陷入各种传闻之中，尤其是在偿债问题上，引起市场多方关注。

万科A股星期二上午收盘一度跌逾2.44%。万科公开作出上述回应后，A股价在午盘开盘后出现小幅上涨。

据了解，万科将于今年到期的美元债分别是VNKRLE 4.2和VNKRLE 5.35，发行规模分别为6亿美元、6.3亿美元；另一笔为VNKRLE 3.45，发行规模为14.45亿元人民币（下同，约2.75亿新元）。

据WIND数据显示，除了美元债之外，截至目前，万科的境内债券余额约为640亿元，未来12个月内到期的规模为240.8亿元。

资金持有方面，根据万科最新的公开数据，截至2023年三季度末，其货币资金为1036.8亿元，较2023年中期有所下降，对于短期债务的覆盖倍数为2.2倍。