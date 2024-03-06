台海委会：完成司法程序后愿归还翻船事件罹难者遗体

针对金厦船只翻覆事件，台湾海洋委员会称，愿在完成司法程序后尊重家属所有权人意愿归还罹难者遗体。

台湾海委会星期二（3月5日）发布新闻稿，重申主委管碧玲星期一（3月4日）在立法院备询时提出的四点声明。

声明说，台湾是“民主法治国家”，自事发以来及后续的协商，海委会始终坚持事故真相必须于台湾体制交由独立公正、客观司法机关完成调查，未来会依调查结果厘清责任。

声明说，台湾方面优先照顾家属，愿在事故真相调查公布前，优先对家属表达诚挚关怀与提供实质慰问。

声明称，在司法机关尚未完成调查前，针对未进行搜证录影以致无法第一时间呈现事发经过，造成社会与家属深受煎熬等，已由海巡署副署长许静芝在公开记者会道歉，并指派海巡署长周美伍赴灵堂向亡灵上香、抚慰家属，对亡者死亡表达歉意。有关进一步道歉部分，也提出符合台湾法治下的版本沟通。

声明也说，针对亡者遗体及船只相关发还，愿在完成台湾司法程序后，尊重家属所有权人意愿归还。

管碧玲也通过新闻稿称，期待所有努力能达成共识，并对案件这样发展深感遗憾，目前台方仍秉持最大善意，保持开放态度，盼早日化解歧见，共同解决问题。

今年2月14日，金厦水域发生快艇翻覆事件，造成两名中国大陆渔民死亡。事件经过十几轮谈判至今无共识，陆方家属星期二拒收慰问金后，中午与泉州台办副主任李朝晖等陆方代表搭船离金。两具罹难的中国大陆渔民遗体暂安置金宁乡的金门县殡葬管理所。

管碧玲星期二在立法院答询时称，目前厘清真相需要司法的过程，而对方希望要有真相、要有赔偿、道歉，双方也都很希望能够赶快有共识，障碍也一条一条朝向化解。

她透露，目前有几个诉求几乎有共识，但最后还是卡在制度面，因此尽快还原真相对未来发展是最重要、最有帮助的部分。