台陆委会主委：陆方若释善意不排除提早调整禁团令

台湾陆委会主委邱太三说，两岸团体旅游是基于对等原则，若陆方释出善意，台湾不排除提早调整。

综合联合新闻网和台湾中央社报道，台立法院内政委员会星期三（3月6日）邀请邱太三就“赴陆旅游团停招：决策过程与后续影响评估”进行专题报告。

邱太三说，台湾为释出善意，自去年9月1日起开放第三地陆客赴台观光，同时，去年11月交通部着手规划于今年春节前宣布恢复旅行社组团赴陆旅游的具体内容。然而中国大陆至今未就陆客旅行团赴台进行安排。

他说，大陆日前又片面宣布改变M503等航路运行方式，另一方面，反间谍法造成台湾民众赴陆人身安全风险增加，于是交通部于今年2月7日对外宣布，原计划自3月1日起恢复组团赴陆暂停执行。

邱太三说，台湾欢迎两岸对等开放观光，而非单方面解禁。关于两岸团体旅游的后续推动，若对岸愿释出善意，气氛良性发展，台湾不排除提早进行适当调整。

另外，台湾交通部长王国材星期三出席立法院交通委员会会议时说，台湾旅游业者这两个月带团到大陆时，应该想办法让对方了解，如果希望台湾观光客今年5月之后继续组团赴陆，陆方也要努力。

王国材说，观光无关政治，但大陆就是对台湾不开放，他一向主张健康有序交流，希望两岸人民互相往来了解。

台湾交通部去年宣布今年3月1日开放组团赴陆，不料今年春节前紧急喊卡，仅开放3月至5月已报名者出团，引发台湾旅游业界不满。