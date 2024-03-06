丁薛祥肯定港府工作：李家超所做是历史的担当

主管港澳事务的中国国务院常务副总理丁薛祥星期三（3月6日）到北京政协礼堂，参与港澳政协联组会议。据港区政协委员引述，丁薛祥希望政协支持《基本法》23条立法，并充分肯定特区政府的工作，认为香港行政长官李家超所做的是历史的担当。

综合香港01新闻和星岛日报报道，上述会议历时约一个半小时，这也是丁薛祥首次在两会期间会见港澳政协。

报道引述港区政协常委施荣怀说，丁薛祥在会上指出，香港在历史上对国家发展，是“一直发挥不可替代的作用”，希望未来继续发挥“一国两制”、联通世界、作为世界超级联系人的优势，继续为“一国两制”事业在香港行稳致远，进一步发挥作用。

他还引述称，丁薛祥特别充分肯定特区政府的工作，提到李家超所做的是历史的担当，希望政协委员继续发挥好作用，作为政府及市民之间的桥梁，继续支持特区政府及特首的施政。

问到李家超具体哪些工作被认为是历史的担当，施荣怀说，丁薛祥未有具体展开解释，但他提及《基本法》23条立法，由启动到咨询完毕，认为特区政府在这方面的工作做得很好，23条立法也是市民所希望的、看到民心所向，希望香港能够尽快完成立法。

另一名港区政协委员莫华伦引述，丁薛祥在会上说，希望政协委员能坚定执行爱国爱港、“港人治港”，及坚定支持23条立法，只要香港稳定，经济等各方面都好，市民生活就会有改善。

对于有否提及经济民生问题，莫引述丁薛祥指，希望特区政府解决好民生基本问题，就不会影响政治方面，香港一定要稳定，未来要推动香港与大陆更多高深度的合作。

全国政协常委何超琼会后则称，丁薛祥在会议上鼓励港澳政协，尤其在经济发展上要再做好一些，在融入国家发展大局中发挥好自己优势，在国际整体形势存在不稳定因素下，政协要留意保护国家安全及捍卫国家主权。至于在政协职能上，就要多做联系及落实好自己的工作。