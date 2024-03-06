袁家军：设计飞船和管理重庆都要构建重大风险管控体系

航天系统出身的中共重庆市委书记袁家军说，设计宇宙飞船和管理重庆各有各的复杂性，都要构建一个重大风险管控体系。

综合澎湃新闻和观察者网报道，星期二（3月5日）下午，十四届中国全国人大二次会议重庆代表团举行开放团组会议，审议政府工作报告并回答记者提问。

美国CNBC记者向袁家军提问：“设计宇宙飞船与管理重庆经济最大的区别是什么？哪项工作更有挑战？”

对此，袁家军先是笑着说了一句英文：“This is a personal question.（这是关于我个人的问题）”他说，两者都有其复杂性，但难点并不相同。

袁家军解释，按照系统工程的划分，两者都是复杂巨系统，但设计飞船是一个封闭巨系统，难点是要确保百分之百成功，做到零缺陷、零故障；社会管理工作是开放巨系统，因为要跟人打交道，情况一直在变化，复杂系统更多了。

“对于重庆来说，管理重庆也要做好顶层设计，同时要用好我们对于经济社会运行的理解。基层一旦发生问题，各级干部的头脑之中马上要浮现它的场景是什么、问题出在哪里，这和我们解决一般问题是一样的”。袁家军认为，设计宇宙飞船和管理重庆，“二者最重要的是要构建一个重大风险管控体系和有效的机制，都是挑战”。

1962年出生的袁家军，是近年来在中国政坛崭露头角的“航天系”官员代表之一。

公开资料显示，袁家军1984年从北京航空学院（现为北京航空航天大学）飞机设计与应用力学系毕业后，又于1987年中国航空航天工业部第五研究院取得硕士学位，随后留院任职。1995年，33岁的袁家军成为神舟一号飞船系统常务副总指挥，随后又相继担任神舟二号至五号飞船系统总指挥，期间还获得北京航空航天大学博士学位。2007年，袁家军45岁时出任中国航天科技集团副总经理，主管宇航业务。

2012年，袁家军从航天系统空降地方，先后出任宁夏回族自治区党委常委、宁夏自治区政府常务副主席等职。2014年他调往沿海经济大省浙江，相继担任常务副省长、省委副书记、省委政法委书记等职。袁家军在2017年出任浙江省长，2020年出任省委书记。2022年，袁家军接替陈敏尔出任重庆市委书记。他是第二十届中共中央政治局委员。