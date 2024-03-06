香港基本法23条立法拟加入公众利益免责辩护

香港特区政府考虑在《基本法》第23条立法中加入公众利益免责辩护，即涉嫌泄露国家秘密罪行的人能以此作为免责辩护的抗辩理由，但港府表明相关门槛很高。

综合香港yahoo新闻、星岛日报等报道，香港政府上个月就23条立法展开为期一个月的公众咨询，咨询结果星期三（3月6日）出炉。

港府在咨询结果的文件说，考虑在草案中采纳四项提议，包括涉及勾结境外势力的国安罪行，“应属罪加一等”；国家秘密相关的罪行加入与“公众利益”相关的免责辩护；就保护国家秘密，引入类似“资料的保障”的条文；“间谍活动”罪应涵盖无人机等作为。

针对以“公众利益”为由进行免责辩护，文件说，所谓的公众利益必须是“很重大的公众利益”，而有关公众利益会大于国家安全风险，“门槛应该是很高的，而不是为了单纯满足公众的好奇心”，大部分情况下未必符合这一门槛。

香港保安局长邓炳强上个月受访时曾举例说，“如果保安局局长是特务，原来没有人知道，危害（国安）很厉害，政策害死好多人，而没有其他办法披露”，这种极端情况就可能构成公众利益抗辩理由。但如果只是官员私生活不检点，不构成国安风险，只是“家庭安全风险”。

文件也提到，港府考虑就危害国家安全的罪行，如涉及勾结外部势力，应属罪加一等；“间谍活动”罪方面，意图危害国家安全，而接近、查察、从上方或下方越过、进入或接达禁地，或出现于毗邻禁地之处的情况，应将无人机等工具纳入。

文件说，港府也会考虑收紧囚犯获得提早释放的门槛；完善与危害国家安全罪行相关的案件刑事诉讼程序；订明可应对、打击、阻吓及防止潜逃行为，并促使潜逃人士回港接受执法和司法程序的措施；研究制定措施以保障处理涉及国安案件或工作的人员。

文件还提到，大部分回应23条立法的民众都支持就某些罪行设立相称的域外法律效力。