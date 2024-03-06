西安青岛今起自由行 港业界料五一见反应

中国此前宣布扩大港澳自由行城市名单，自星期三（3月6日）起，西安、青岛两市居民可办理赴港澳个人游。香港旅发局表示，将于短期内在西安和青岛启动旅游推广活动。旅游业界认为，春节刚过去不久，相信要到五一黄金周才可反映到新增自由行城市的效应。

综合明报和星岛日报报道，香港入境旅游接待协会主席梁耀霖说，暂未有特别接获西安及青岛旅客的查询，还需再多一周时间。他说，业界欢迎开放更多自由行城市，但自由行对旅行社未必有很大帮助，由于两市旅客大多会乘飞机及高铁到港，业界会提供酒店加机票等套票，预计酒店及网上中介平台会受惠。

香港旅游促进会总干事崔定邦说，大陆春假刚结束，才刚刚返工一周，未必有太多大陆旅客选择在3月份出行，加上办理自由行签证需时，认为最快要到五一黄金周才会反映情况。他预计西安及青岛旅客大多是一程多站形式旅游，会先出发到深圳再访港。

香港旅发局发言人回复媒体查询时说，中央政府宣布将“个人游”计划推展至西安及青岛，旅发局早于公布当日（2月23日）即在大陆社交平台小红书、抖音、微信及微博上载帖文，传递欢迎西安及青岛旅客透过“个人游”计划赴港旅游的信息，以及提供香港景点推介、必试体验等。

香港中旅维景国际酒店管理有限公司董事张琪腾说，预计本月中下旬起，便会有更多西安和青岛旅客到港，预计平均留港两至三晚。

张琪腾预料，3月底至4月，应有更多两个城市的自由行旅客赴港。他说，香港淡季酒店房价约600元（港元，下同，约102新元）至700元，而大陆假期相对贵一些，或需800至900元，“希望游客不会因为房价太贵而返深圳”。

他还说，大陆旅客偏向出行一周前才预订酒店，目前复活节的酒店预订率约三至四成，而政府计划未来每个月都举行烟火及无人机表演，相信可吸引更多游客，带动香港消费及餐饮业。

中国国务院上月批准增加西安市和青岛市为中国大陆赴港澳个人游城市。中国大陆自2003年逐步开放部分城市居民赴港澳个人游，至2007年，共49个大陆城市开通居民赴港澳个人游。随着西安和青岛的加入，中国赴港澳个人游计划的适用城市增至51个。