香港拟三季度前办香港节 让港品牌进军大陆市场

香港商务及经济发展局长丘应桦透露，香港计划在今年第三季度前举办“香港节”，推动香港品牌进军中国大陆市场。

综合香港商业电台和网媒“香港01”报道，丘应桦星期三（3月6日）早上在港台节目《千禧年代》上说，香港今年度财政预算案提出要成立注资5亿港元（下同，约8600万新元）协助跨境电商等企业善用资讯科技系统、进行升级转型的“BUD专项基金”。

丘应桦说，在BUD专项基金下，企业可在700万元的累计资助上限中，运用100万元推行电商项目，港府也正与电商平台的持分者研究如何推动香港的电商发展。

香港商务及经济发展局今年1月成立电子商贸发展专责小组，并召开首次会议。丘应桦星期二透露，会议研究如何推动香港产品和品牌进入中国大陆市场和海外市场。他认为，香港产品进入大陆市场并非不容易，因为大陆市场非常大，“都要一步一步走”，因此希望帮助企业先走进大陆市场，再走出海外市场。

丘应桦透露，香港计划在今年第三季度前举办香港节，以介绍香港品牌进入大陆市场。他说，如何将香港品牌的认知度推广到大陆平台，在大陆平台置顶，都是需考虑的问题。

他说，香港销售品的价格是其中一个考虑，因此希望能减低销售品的成本增加竞争力，但他认为，大陆对香港品牌非常有信心。