比亚迪巴西生产基地正式开工

中国电动车巨头比亚迪在巴西设立的生产基地综合体正式开工，预计今年底至明年初投产。

比亚迪星期三（3月6日）向路透社证实上述消息。这家生产基地综合体预期的年生产能力预计为15万辆，最初生产的车型包括比亚迪海豚、宋Plus、元Plus和海豚Mini。

综合《南方都市报》等中国媒体报道，比亚迪与巴西巴伊亚州政府是在去年7月达成合作设立这家综合体，总投资额达30亿雷亚尔（约8.12亿新元），预计能为当地创造超过5000个工作岗位。

比亚迪执行副总裁兼比亚迪美洲地区总裁李柯当时称：“在巴西打造大型生产基地综合体是比亚迪在美洲市场发展的重要里程碑，这将有助于加速新能源汽车在当地的普及，也为应对全球气候变化、提升人们生活质量发挥巨大的推动作用。”

比亚迪巴西生产基地综合体将由三座工厂组成，分别为一座主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、一座新能源乘用车整车生产工厂，以及一座专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂，其中新能源乘用车整车生产产线涵盖纯电动和插电式混动车型。

除了巴西，李柯上月接受路透社访问时透露，比亚迪计划在墨西哥设厂，以扩大在当地市场的份额，预计今年底就能确定墨西哥工厂的选址。该工厂预料一年将生产15万辆汽车。

比亚迪去年第四季的全球销量超越市场领头羊美国电动车巨企特斯拉。美国汽车业界官员称，比亚迪进军墨西哥市场，预示着该公司与其他中国车企将对已在美国市场运营的公司构成竞争威胁。