瓦努阿图指控六艘中国渔船在邻近海域违法捕鱼

太平洋岛国瓦努阿图指控六艘中国渔船违反渔业法在其专属经济区捕鱼。

据路透社星期三（3月6日）报道，一名瓦努阿图官员说，中国渔船的侵权行为还包括没有在日志正确报告捕捞量等。这是瓦努阿图警方近年来首次检查在瓦努阿图专属经济区捕鱼的中国船只，然后将捕获的鱼卸到其他国家。

报道称，瓦努阿图警方当时乘坐的是太平洋海域巡逻的美国海岸警卫队船只。

路透社查阅船舶登记细节和公司文件后发现，其中一艘违法的中国船只为中国国企中水集团远洋股份有限公司所有，该公司与瓦努阿图政府有一家合资企业Sino-Van。

美国海岸警卫队发言人也证实，中水708是瓦努阿图警方发现侵权后登船检查的六艘中国船只之一，瓦努阿图政府将决定如何处理违规行为。

瓦努阿图渔业部首席监测、控制和监督官员塞拉斯（Yakar Silas）说，他们发现到的大多数违规行为都是中国渔船在瓦努阿图水域捕鱼，但总部设在海外。当局将向几家中国公司及其在瓦努阿图的代理商发出处罚通知。

他说，这些中国船只被稽查后没有进港，而是把补货的渔获物卸到外国港口，比如斐济。

中国是瓦努阿图最大的外部债权国，北京和华盛顿正争夺在这个具有重要战略意义太平洋岛屿地区的影响力和安全关系。