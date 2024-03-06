跨境生历史课本地图不符合要求被中国大陆海关撕掉

香港网民称，有跨境生过关时被中国大陆海关截查，并撕掉历史课本中印有中国地图的一页。针对此事，香港教育局回复称，该课本印有的地图不符合国家最新要求，会尽快通知出版社更新。

综合港媒am730与网媒“香港01”报道，脸书专页“教育刺针”的贴文称，收到自称是教师的爆料，有北区某中二级跨境生星期二（3月5日）过关时被中国大陆海关截查，搜出一本名为《现代智趣中国历史(第二册)》的中国历史教科书。

贴文称，海关人员撕去了教科书印有地图的一页，原因是印制的中国地图涉违反法律要求，例如将“钓鱼岛”写成“钓鱼台”，以及没有显示南中国海“十段线”。

专页也显示，另一个消息来源称，自上星期起，深圳文锦渡海关也开始出现相同情况，陆续有学生所持有的同一出版社教科书被撕去相同一页。

香港教育局回复媒体查询称，课本当时所刊载的“现代中国全图”及“中国地势图”部分内容，与国家的自然资源部于2023年发布最新版本的中国标准地图显示的资料有不一致的地方。

根据港教育局2023/24学年适用书目表，涉事的中史教科书《现代智趣中国历史》所有初中系列均列于书目表中，由现代教育研究社出版，2020年3月12日通过评审。

教育局解释，由于课本在数年前出版，当中的地图资料未能完全配合国家对教学地图的最新要求，会尽快通知出版社更新，也会通知其他出版社检视已出版的课本。如有发现地图资料滞后，必须适当跟进。