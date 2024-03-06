中共青海省委书记回应“六名干部喝死一人”：是一个痛处

十四届全国人大二次会议各代表团开放团组活动陆续展开。青海代表团团长、中共青海省委书记陈刚星期三（3月6日）上午在活动中回答相关问题时说，青海六名官员喝死一人事件，是青海官员的一个痛处、一个受伤之处。他说，“透透气、见见光，恢复得更快一点。”

据中国央视新闻客户端消息，有记者在青海开放团组活动上提问，青海六名官员严重违反中共中央八项规定精神，青海省委是何态度？青海采取了哪些举措？下一步青海将如何深入推进全面从严治党？

陈刚回答说，自己知道这件事的时候，第一时间感觉“不可理解”：发生在中共二十大召开之后，发生在省委党校进行集中培训期间，发生在六名省管干部之中。

青海省六名官员2022年12月在参与学习中共二十大培训班期间，在省委党校学员宿舍聚餐饮酒，喝掉七瓶白酒，导致其中一名藏族干部死亡。中共中央纪委国家监察委去年4月对此进行通报后，引发舆论高度关注。

陈刚指出，事件表面上是聚众违规饮酒的问题，但实际上是违反政治纪律和政治规矩的问题。这件事让青海省得以警醒。青海省委第一时间表明态度，将严肃查处。不仅要查处这件事情本身，而且要查出产生这件事情的原因。

陈刚说，调查发现，涉事的六名干部已不是第一次违规聚餐饮酒，且形成一个“小圈子”，在安排人员就业、干部使用，甚至是经济领域存在违法乱纪的行为。

陈刚强调，青海省委绝不做那种高举轻放的事情，说到做到，从领导干部作风抓起，深入开展以案促改专项整治，“不怕得罪人，不怕乱议论，不怕扣帽子。”今年年初，青海一副州长违规聚餐饮酒后失德失范，青海省委第一时间对其进行处理并公开曝光。