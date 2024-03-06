中国发改委主任：今年经济增长目标与增长潜力匹配

中国发展与改革委员会主任郑栅洁说，今年5%左右的经济增长目标与经济增长的潜力基本匹配，是一个积极向上，奋力一跳能够实现的目标。

本届全国人大会议星期三（3月6日）下午在梅地亚中心新闻发布厅举行经济主题记者会。针对记者提问今年中国经济增长目标与国际机构预期不匹配的问题，郑栅洁说，今年中国把5%左右作为经济增长的预期目标，是中共中央、国务院在综合平衡的基础上，兼顾当前和长远，需要和可能提出来的。

郑栅洁称，这一目标经过科学的论证，符合“十四五”规划的年度要求，与经济增长的潜力基本匹配，“是一个积极向上，奋力一跳能够实现的目标”。

他强调，中国今年经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好的态势将进一步巩固和增强，无论从经济发展的长周期还是短周期来看，都有强力支撑。

郑栅洁说，中国将持续改善提升营商环境，不断扩大高水平对外开放，有利促进国内国际双循环，提供许多发展机会。

他续称，中国政府今年还将进一步加大宏观政策调控力度，强化财税、货币、就业、产业、区域等政策统筹协调，在强实体、促消费、扩投资、稳外贸等方面持续发力，推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量政策，加上前期实施的增发国债、降息降准、减税降费等政策效应持续发挥作用，为经济平稳发展提供强大的宏观调控政策供给。

郑栅洁也坦言，实现预期目标将面临不少困难挑战，如外部环境可能更趋复杂严峻、全国统一大市场建设还存在一些突出问题、部分行业竞争异常激烈、一些企业生产经营面临困难，部分领域还存在风险隐患。但这些问题都是前进中的问题，都可以在发展中解决。

中国政府工作报告将今年经济增长目标定在5％左右，与去年初设定的目标持平。

中国总理李强星期二（3月5日）在宣读报告时说，这考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要，也考虑了经济增长潜力和支撑条件。但他也坦言：“实现今年预期目标并非易事。”