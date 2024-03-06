中国发改委主任：今年经济增长目标与增长潜力匹配

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更新 / 2024年3月6日 3:37 PM
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发布 / 2024年3月6日 3:26 PM
中国国家发展和改革委员会主任郑栅洁星期三下午出席全国人大会议经济主题记者会。（路透社）
中国国家发展和改革委员会主任郑栅洁星期三下午出席全国人大会议经济主题记者会。（路透社）

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中国发展与改革委员会主任郑栅洁说，今年5%左右的经济增长目标与经济增长的潜力基本匹配，是一个积极向上，奋力一跳能够实现的目标。

本届全国人大会议星期三（3月6日）下午在梅地亚中心新闻发布厅举行经济主题记者会。针对记者提问今年中国经济增长目标与国际机构预期不匹配的问题，郑栅洁说，今年中国把5%左右作为经济增长的预期目标，是中共中央、国务院在综合平衡的基础上，兼顾当前和长远，需要和可能提出来的。

郑栅洁称，这一目标经过科学的论证，符合“十四五”规划的年度要求，与经济增长的潜力基本匹配，“是一个积极向上，奋力一跳能够实现的目标”。

他强调，中国今年经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好的态势将进一步巩固和增强，无论从经济发展的长周期还是短周期来看，都有强力支撑。

郑栅洁说，中国将持续改善提升营商环境，不断扩大高水平对外开放，有利促进国内国际双循环，提供许多发展机会。

他续称，中国政府今年还将进一步加大宏观政策调控力度，强化财税、货币、就业、产业、区域等政策统筹协调，在强实体、促消费、扩投资、稳外贸等方面持续发力，推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量政策，加上前期实施的增发国债、降息降准、减税降费等政策效应持续发挥作用，为经济平稳发展提供强大的宏观调控政策供给。

郑栅洁也坦言，实现预期目标将面临不少困难挑战，如外部环境可能更趋复杂严峻、全国统一大市场建设还存在一些突出问题、部分行业竞争异常激烈、一些企业生产经营面临困难，部分领域还存在风险隐患。但这些问题都是前进中的问题，都可以在发展中解决。

中国政府工作报告将今年经济增长目标定在5％左右，与去年初设定的目标持平。

中国总理李强星期二（3月5日）在宣读报告时说，这考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要，也考虑了经济增长潜力和支撑条件。但他也坦言：“实现今年预期目标并非易事。”

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