中国央行行长潘功胜：后续仍有降准空间

中国人民银行行长潘功胜说，中国银行业目前的存款准备金率平均是7%，后续仍然有降准的空间。

潘功胜星期三（3月6日）下午在本届全国人大二次会议经济主题记者会上回答相关提问时说，中国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但是国内外的形势依然复杂多变，要发挥政策的合力，加大宏观调控的政策力度。

潘功胜说，中国的货币政策工具箱依然丰富，货币政策仍有足够的空间，央行在货币政策的调控中，将更加注重平衡好短期与长期，稳增长与防风险，内部均衡和外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调节，着力提振信心、稳定预期、稳定物价，为经济运行发展营造良好的货币环境。

他说，在总量上要保持合理增长，去年人民银行两次调低存款准备金率，每一次下调0.25个百分点，今年2月5日，央行又降低了存款准备金率0.5%，一次性释放长期性的流动性是1万亿元（人民币，约1892亿新元）。

潘功胜指出，目前整个中国银行业的存款准备金率平均是7%，后续仍然有降准的空间。央行将综合运用多种货币政策工具加大逆周期的调节力度，保持流动性合理充裕，支持社会融资规模和货币信贷总量稳定增长，均衡投放，实现了社会融资规模、广义货币供应量与经济目标相匹配。

潘功胜还提到，在价格上央行将继续推动社会综合融资成本稳中有降，要在结构上更加注重提升效能，以及在汇率上将保持在合理均衡水平上的基本稳定。

中国央行今年1月24日宣布在2月5日下调银行存款准备金率0.5个百分点，这也是中国央行2021年12月以来最大幅度降准。

中国在去年3月和9月进行了两次降准，降幅都在0.25个百分点，市场普遍认为，对于拉动中长期经济增长或股市的作用都有限。