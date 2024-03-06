香港旭晖集团涉在台湾诈骗50亿美元 子公司12高管交保

香港旭晖集团旗下的三家台湾子公司涉嫌金融诈骗，吸金超过50亿美元（约67亿新元），目前12名子公司高管交保。

综合台湾《联合报》和中时新闻网星期三（3月6日）报道，掌握近千亿新台币规模的澳丰金融集团去年5月底倒闭，全台湾超过1.3万投资人受害，被称为台湾史上最大宗金融诈骗案。

台湾调查局清查发现，全案幕后首脑是香港旭晖金融集团的港籍主管刘锦华，他扶植的兆富、致富、太碁三家台湾子公司，专门从事海外基金投资诈骗，吸金超过50亿美元。

台北市调查处星期二（5日）对致富、太碁进行搜索，台北地检署深夜侦讯后，致富总经理黄天贵、太碁公司执行副总甘嬿琪等12人以20万至300万元新台币（约8495至12万新元）交保。

刘锦华是香港籍人士，致富负责人陈伟平、太碁负责人宋安山是台籍人士，三人均在海外未到案。

报道指，号称资产有千亿规模的澳丰金融集团，在台湾销售超过10年澳丰AA基金，宣称年利率高达百分之八至10，投资门槛以100万美元为单位，吸引1万3千人投资。最知名的受害人是台湾前总统李登辉的女儿李安妮，被诈骗约5.5亿元新台币。

调查局接获检举，指香港旭丰集团及旗下致富、太碁公司负责人刘锦华等人，于2013年至2022年间，在台违法销售TOP WORTH、PT增值型理财帐户，宣称年报酬率7至12％，投资期间保证取回本金，目前有近百名投资人检举，损失金额超过8000多万美元。

台湾调查局查出，刘锦华以国家为区分，先由兆富公司推出澳丰AA基金，宣称基金来自塞浦路斯与日本，期满可赎回本金，每年更换一次基金名称，因此澳丰AA衍生出AA1、AA2、AA3共30档基金，办案人员去年发动搜索，追查金流发现，兆富、致富、太碁在台吸金超过50亿美金。

调查显示，兆富、致富与太碁三家公司同时存在，兆富主打贩售“澳丰AA基金”、致富与太碁主打“TOPWORTH增值型理财帐户”与“PTUA增值型理财帐户”两档基金，谎称基金来自马来西亚与印尼，吸金手法是透过说明会招揽投资人，再由业务员以话术洗脑，成功在台湾吸金诈骗，多数资金不知去向。