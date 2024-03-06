中国财长蓝佛安：过紧日子是“大钱大方小钱小气”

中国财政部长蓝佛安说，党政机关过紧日子不是捂紧钱包不花钱，而是该花的花，该省的省， 做到“大钱大方、小钱小气”，集中财力办大事，并强调这不是一时之需，而是长久之计。

蓝佛安星期三（3月6日）下午在本届全国人大会议记者会上回答相关提问时说，党政机关过紧日子是中共中央的明确要求，各级政府都要带头落实，勤俭办一切事业。

蓝佛安说，财政部门严格落实过紧日子的要求，主要包括三方面：一是努力降低行政运行成本，加大民生保障力度，去年中央本级“三公”经费（指公务出国出境、公务用车和公务接待产生的费用）支出预算比2019年下降20%，同时各级财政用于教育等重点民生领域的支出，比2019年增长25.5%。

第二是合理安排中央部门支出，增加对地方转移支付。2020年至2022年中央部门支出连续负增长，2023年略增0.8%。2019至2023年，中央对地方转移支付从7.44万亿元（人民币，下同，1.42万亿新元）增至10.29万亿元，增长38%。

最后是严格控制一般性支出，保障国家重大战略任务实施。2018至2023年，全国财政科技支出从8327亿元增长至1万零823亿元，增长30%。2024年中央本级科技支出继续加力，增幅达到10%。

蓝佛安说，今年政府工作报告再次强调各级政府要习惯过紧日子，显示这不是一时之需，而是长久之计。

他称，财政部门将树牢过紧日子的思想，把勤俭办一切事业作为长期坚持的方针；抓好过紧日子的执行，严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等方面的制度规定，把过紧日子的要求落到实处，推动精简不必要的节庆、论坛和展会等；强化过紧日子的监督，坚决杜绝讲排场、比阔气，坚决防止搞“政绩工程”、“面子工程”。

去年12月召开的全国财政工作会议提出，2024年要狠抓财政管理改革，“厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度”。辽宁、浙江、新疆和西藏四地均在今年的工作计划中新增“过紧日子”的表述。