中国财长蓝佛安：过紧日子是“大钱大方小钱小气”

更新 /
更新 / 2024年3月6日 5:04 PM
发布 /
发布 / 2024年3月6日 4:33 PM
中国财长蓝佛安星期三下午在本届全国人大会议的经济主题记者会上说，党政机关过紧日子不是捂紧钱包不花钱，而是该花的花，该省的省。（彭博社）
中国财长蓝佛安星期三下午在本届全国人大会议的经济主题记者会上说，党政机关过紧日子不是捂紧钱包不花钱，而是该花的花，该省的省。（彭博社）

字体大小:

中国财政部长蓝佛安说，党政机关过紧日子不是捂紧钱包不花钱，而是该花的花，该省的省， 做到“大钱大方、小钱小气”，集中财力办大事，并强调这不是一时之需，而是长久之计。

蓝佛安星期三（3月6日）下午在本届全国人大会议记者会上回答相关提问时说，党政机关过紧日子是中共中央的明确要求，各级政府都要带头落实，勤俭办一切事业。

蓝佛安说，财政部门严格落实过紧日子的要求，主要包括三方面：一是努力降低行政运行成本，加大民生保障力度，去年中央本级“三公”经费（指公务出国出境、公务用车和公务接待产生的费用）支出预算比2019年下降20%，同时各级财政用于教育等重点民生领域的支出，比2019年增长25.5%。

第二是合理安排中央部门支出，增加对地方转移支付。2020年至2022年中央部门支出连续负增长，2023年略增0.8%。2019至2023年，中央对地方转移支付从7.44万亿元（人民币，下同，1.42万亿新元）增至10.29万亿元，增长38%。

最后是严格控制一般性支出，保障国家重大战略任务实施。2018至2023年，全国财政科技支出从8327亿元增长至1万零823亿元，增长30%。2024年中央本级科技支出继续加力，增幅达到10%。

蓝佛安说，今年政府工作报告再次强调各级政府要习惯过紧日子，显示这不是一时之需，而是长久之计。

他称，财政部门将树牢过紧日子的思想，把勤俭办一切事业作为长期坚持的方针；抓好过紧日子的执行，严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等方面的制度规定，把过紧日子的要求落到实处，推动精简不必要的节庆、论坛和展会等；强化过紧日子的监督，坚决杜绝讲排场、比阔气，坚决防止搞“政绩工程”、“面子工程”。

去年12月召开的全国财政工作会议提出，2024年要狠抓财政管理改革，“厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度”。辽宁、浙江、新疆和西藏四地均在今年的工作计划中新增“过紧日子”的表述。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容