中国证监会主席吴清首秀 承诺保护中小投资者合法权益

履新不到一个月的中国证监会主席吴清星期三（3月6日）首次亮相记者会，他在本次全国人大会议经济主题记者会上说，保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会工作最重要的核心任务，没有之一。他也强调，证监会将刀刃向内，打造监管铁军。

吴清在回答记者提问时说，他到证监会主席这个岗位还没有满月，还是菜鸟级，目前主要是边学边干，以学为主。一方面，在积极学习领会中共中央、国务院关于资本市场工作的决策部署，抓紧推进落实，另一方面，通过调研向市场各方面学习。海量的信息现在正在梳理，还在学的过程当中。

吴清说，资本市场有两个绕不开的话题，就是如何把握投资与融资、公平与效率。投资与融资是一体两面、不可分割，这两大功能相辅相成，只有投融资平衡发展，资本市场才能形成良性循环、健康发展。在公平交易、合理定价、充分竞争中高效配置资源，促进高质量发展，资本市场才有持久生命力。

吴清表示，监管者要特别关注公平问题，把公开、公平、公正作为最重要的市场原则。保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会工作最重要的核心任务，也是资本市场监管政治性、人民性的直接体现。要进一步加强对投资者的保护，进一步增强投资者对市场的信心和信任，以吸引更多资金，特别是长期资金参与到这个市场。

吴清说，下一步证监会将坚持市场化法治化方向，尊重市场规律、经济规律、创新规律，尊重法律、契约、国际通行技术规范等规则，在这个前提下突出两个字：一是“强”，二是“严”。

他解释说，强是要强本强基。投资者是市场之本，上市公司是市场之基，两者都是市场发展的源头活水。必须更加真诚善待投资者，更好服务投资者，进一步加强投资者保护，增强投资者对市场的信任和信心，吸引更多的投资者特别是中长期资金参与市场。同时，必须聚焦提高上市公司质量，让企业更好发挥主体作用、提升投资价值。同时，证监会也将与各方协同发力，为促进企业做优做强营造更好的发展环境。

吴清说，严是严监严管，即依法从严监管市场，依纪从严管理队伍。证监会将针对股票市场、债券市场、期货市场各领域各主体各环节，全面检视并加快补齐监管存在的短板弱项。“瞪大眼睛”对问题机构、问题企业强化早期纠正。同时，证监会将刀刃向内，严抓严管，真正在政治上、专业上、作风上、廉洁上过得硬，打造一支监管铁军。

中国股市今年以来经历连续震荡后，中国官方2月7日突然宣布中共上海市委副书记吴清接棒易会满，出任中国证监会主席。

今年59岁的吴清曾在证监会任职多年，担任过证监会机构监管部主任、证券公司风险处置办公室主任、基金监管部主任等职。他也是首位证监系统出身的证监会主席。

在证监系统工作期间，吴清作风强硬，曾处置过多家违规证券公司，在业界有“券商屠夫”之称。