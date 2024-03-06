中国证监会主席吴清：要全力把造假者挡在资本市场门外

中国证监会主席吴清说，企业IPO上市绝不能以圈钱为目的，更不能允许造假、欺诈上市，要全力把造假者挡在资本市场门外。

吴清星期三（3月6日）在本次全国人大会议的记者会首次亮相，他在回答相关提问时说，提高上市公司的质量，是上市公司自身事情，但也需要外部环境的改善。证监会的首要职责是做好监管，从入口、出口等各个环节做好监管，促使上市公司更加专注主业，更加优化资源配置，更加稳健经营，更好回报投资者。

吴清说，企业IPO上市绝不能以圈钱为目的，更不能允许造假、欺诈上市，因此注册审核的各个环节都要依法依规，严之又严，督促发行人能真实、准确、完整地披露信息，全力把造假者挡在资本市场的门外。

他说，证监会目前和相关执法部门共同构建综合城防体系，严肃整治、严厉打击侵占上市公司利益的违法违规行为，规范减持；对于一些技术性的离婚、融券卖出、转融通等绕道违规减持，要进一步堵塞制度漏洞，对大股东、实控人违规违法减持严厉打击、依法打击。

吴清也说，下一步证监会要成倍、大幅地增加现场检查的覆盖面，对发现违法违规的线索进一步加大查处力度，以此倒逼发行人进一步提高申报质量，也倒逼中介机构能够履行好专业服务的水平，进一步勤勉尽责。