中国证监会主席吴清：要全力把造假者挡在资本市场门外

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发布 / 2024年3月6日 5:22 PM
中国证监会主席吴清星期三在本次全国人大会议的记者会上答记者问。（法新社）
中国证监会主席吴清星期三在本次全国人大会议的记者会上答记者问。（法新社）

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中国证监会主席吴清说，企业IPO上市绝不能以圈钱为目的，更不能允许造假、欺诈上市，要全力把造假者挡在资本市场门外。

吴清星期三（3月6日）在本次全国人大会议的记者会首次亮相，他在回答相关提问时说，提高上市公司的质量，是上市公司自身事情，但也需要外部环境的改善。证监会的首要职责是做好监管，从入口、出口等各个环节做好监管，促使上市公司更加专注主业，更加优化资源配置，更加稳健经营，更好回报投资者。

吴清说，企业IPO上市绝不能以圈钱为目的，更不能允许造假、欺诈上市，因此注册审核的各个环节都要依法依规，严之又严，督促发行人能真实、准确、完整地披露信息，全力把造假者挡在资本市场的门外。

他说，证监会目前和相关执法部门共同构建综合城防体系，严肃整治、严厉打击侵占上市公司利益的违法违规行为，规范减持；对于一些技术性的离婚、融券卖出、转融通等绕道违规减持，要进一步堵塞制度漏洞，对大股东、实控人违规违法减持严厉打击、依法打击。

吴清也说，下一步证监会要成倍、大幅地增加现场检查的覆盖面，对发现违法违规的线索进一步加大查处力度，以此倒逼发行人进一步提高申报质量，也倒逼中介机构能够履行好专业服务的水平，进一步勤勉尽责。

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