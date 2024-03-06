中国外交部：坚决反对美为菲律宾侵权挑衅行径站台背书

中菲船只星期二（3月5日）在南中国海争议水域再发生两起碰撞事件，美国指中方行动具有挑衅性，美方同菲方站在一起。中国外交部发言人毛宁星期三（6日）对此反驳说，美国国务院罔顾事实，颠倒黑白，为菲律宾的侵权挑衅行径站台背书、撑腰打气，中方坚决反对。

毛宁在当天举行的外交部例行记者会上说，仁爱礁是中国南沙群岛的组成部分，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这是在长期历史进程中形成并确立的，符合包括《联合国宪章》在内的国际法。

毛宁说，中国海警依法对菲方在仁爱礁的侵权挑衅行为采取必要的执法措施，正当合法，专业克制，无可非议。在此次事件中，到底是谁在主动挑衅、制造事端，是谁违反国际法、危害南中国海和平稳定？事实真相一目了然。

毛宁称，美国国务院罔顾事实，颠倒黑白，无端攻击指责中方正当的合法维权行动，动辄以履行《美菲共同防御条约》来威胁中方，为菲律宾的侵权挑衅行径站台背书、撑腰打气，中方坚决反对。

毛宁还说，被菲律宾及个别国家奉为圭臬的南海仲裁案所谓裁决，严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，完全是非法的、无效的。仁爱礁问题是中国和菲律宾之间的双边问题，包括美国在内的任何第三方不应借机挑拨，更不应插手介入。中方维护自身合法权利的决心意志坚定不移，菲方侵权挑衅的图谋不会得逞。中方奉劝美方不要将菲律宾作为棋子搅乱南中国海地区局势，菲方也不要任由美摆布，历史教训表明，棋子最终只会成为弃子。

中菲船只在南中国海争议水域再发生两起碰撞事件，两国星期二互指对方过失后，菲律宾南中国海特遣部队发言人马拉亚星期三说，中国“恶意煽动炒作”，并重申菲律宾不会因此放弃进行海上活动的权力。

美国国务院周二发表声明，谴责中国在南中国海采取“挑衅行动”，一再阻挠菲律宾船只行使公海航行自由权利，并称美国与菲律宾站在一起。