中国特别代表：中国反对欧盟对中企实施单边制裁

中国政府欧亚事务特别代表李辉同欧洲理事会官员会面时强调，中国坚决反对欧盟对中国企业实施单边制裁。

中国外交部在官网上公布，李辉星期二（3月5日）同欧洲理事会主席首席外事顾问莫杜（Simon Mordue）举行会谈，就乌克兰危机形势、和谈进程等共同关心的问题坦诚深入交换了意见。

中国外交部也说，李辉向欧方表达了中国坚决反对欧盟对中国企业实施单边制裁和长臂管辖的严正立场。

李辉自3月2日起就推动政治解决乌克兰危机，开展第二轮穿梭外交，早前已访问俄罗斯。

李辉星期一（4日）抵达布鲁塞尔，并在同日与欧盟对外行动署亚太总司长科旺斯特伦（Niclas Kvarnström），俄罗斯、东部伙伴和中亚关系总司长塞伯特（Michael Siebert）举行会谈。

中国外交部公布，他们就乌克兰危机形势、和谈进程等坦诚、深入交换了意见。李辉也强调，“中方坚决反对欧盟将中国企业列入最新对俄制裁名单，敦促欧方无条件取消列单中国企业，回到同中方对话协商的正确轨道上来”。

欧盟对外行动署在官网上说，欧盟和中国代表团讨论了俄乌战争，以及促进公正与可持续和平的途径。“欧盟强调，俄罗斯的战争是对其安全构成实实在在的威胁，因此中国在这场战争问题上的立场不可避免地影响到我们的双边关系。”

欧盟方面对于李辉将访问基辅表示欢迎，并希望中乌能通过此次访问，有机会进行实质性接触，也期望中国能呼吁俄罗斯立即无条件地尊重主权、独立和领土完整原则，“从国际公认边界内的乌克兰全境撤出所有军队和军事装备”。

欧盟方面也针对大量军民两用和先进技术物品被指从中国出口到俄罗斯的军事工业综合体，表达严重关切。“在此背景下，欧盟敦促中国在其管辖范围内采取有效措施，遏制这些最敏感物品的流向。”

欧盟对外行动署也说：“双方同意就这些关键问题保持接触。”