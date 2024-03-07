习近平：壮大反“独”促统力量 推进和平统一进程

中共中央总书记习近平星期三（3月6日）对参加全国政协会议的民革（中国国民党革命委员会）委员说，要更好团结一切可以团结的爱国力量，不断壮大反“独”促统力量，共同推进和平统一进程。

根据新华社报道，习近平当天参加全国政协民革、科技界、环境资源界联组会。谈到两岸课题时，习近平说，过去一年，民革深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，扎实推进政治协商、参政议政，持续参与长江生态环境保护民主监督，积极推动海峡两岸经济文化交流。

习近平强调，民革要在对台工作大局中进一步找准定位、发挥优势、积极作为，更好团结海内外、岛内外一切可以团结的爱国力量，不断壮大反“独”促统力量，共同推进祖国和平统一进程。要积极推动两岸科技、农业、人文、青年发展等领域交流合作，深化两岸各领域融合发展。

中国国务院总理李强星期二（5日）在政府工作报告涉台部分只提“统一”，较去年的“和平统一”少了“和平”两字。 今年报告也未提到两岸血脉相连、共同弘扬中华文化等柔性喊话。

习近平在星期三的会谈中再提“和平统一”，这也是他继2019年两会期间提及两岸课题后，再次在两会团组会议中谈对台课题。

习近平2019年两会期间对福建代表团说，两岸要应通尽通，提升经贸合作畅通，努力把福建建成台胞台企登陆的第一家园。要加强两岸交流合作。要在对台工作中贯彻好以人民为中心的发展思想，对台湾同胞一视同仁，像为大陆百姓服务那样造福台湾同胞。