台国防部：大陆演练突袭 台军已作好战备补给存量调整

台湾国防部星期三（3月6日）说，中国大陆运用武装直升机，演练对台关键目标遂行突击及机降打击行动。因应大陆军事威胁，国防部现已完成粮草、油料及弹药等补给品战备存量调整，并完成补给品前推预置及分散屯储，以降低遭敌攻击战损，提升防卫作战韧性。

根据联合报报道，台湾国防部长邱国正应邀列席立法院外交及国防委员会进行业务报告。报告指出，大陆依据国防和军队建设目标，建军方向已朝境外全域作战，转型的火箭军加速部署东风17及东风100等型导弹，强化军事威慑能力；解放军陆军续组建新型远火部队，并运用武装直升机，演练对台关键目标，遂行突击及机降打击行动。

报告说，台湾国防部现已完成粮草、油料及弹药等补给品战备存量调整，并因应大陆军队卫星侦照能力及无人机侦察能力提高，强化战时运输的伪装及机动作为，完成补给品前推预置及分散屯储，以降低遭敌攻击战损，提升防卫作战韧性。

国防部在报告中还说，为发挥台湾军队整体后勤支援效能，将持续整合三军装备修护支援能力，年度规划整合各型导弹、旋翼机等计290余项维修能量，确保装备维持妥善。

此外，为强化台湾军队备战训练，国防部还决定今年“汉光40号”电脑辅助指挥所演习，攻防对抗推演将从过去的五天四夜，延长为八天七夜，以验证台军灰色地带应处以及防卫作战各阶段的处置程序。