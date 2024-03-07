父亲去世后宗馥莉首次亮相 对新质生产力发表见解

娃哈哈集团总经理宗馥莉在父亲宗庆后去世后首次公开亮相，发表对近期热词“新质生产力”的见解。

综合第一财经和澎湃新闻报道，宗馥莉星期三（3月6日）在上海出席中国饮料工业协会年会并演讲。

宗馥莉对“新质生产力”发表了自己的见解。她说，“新质生产力”自提出以来便备受关注，成为政府工作报告中的一大关键词，但其常常与未来产业、尖端科技一并出现，很少有人会将它与朴实无华的传统饮料行业联系在一起。

然而，在宗馥莉看来，“新质生产力”同样强调要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，促进数字经济和实体经济深度融合；此外，新质生产力本身就是绿色生产力，要做强绿色制造业。

她举例说，娃哈哈从最早期整线引进国外生产线到自主集成自动化生产线，直至自行设计规划智能工厂，在生产方面建立了中国第一条数字化与智能化饮料生产线，打破各个设备的信息孤岛，实现了生产数据互联互通。

公开资料显示，宗馥莉生于1982年，14岁出国留学，2004年回到中国，在娃哈哈的车间做生产管理起步，此后创办宏盛饮料集团，2018年任娃哈哈集团公关部部长，2021年任集团副董事长。

娃哈哈集团创始人兼董事长宗庆后2月25日因病去世，享年79岁。据中国国家企业信用信息公示系统，杭州娃哈哈电子商务有限公司2月23日发生工商变更，宗庆后卸任法定代表人、执行董事、经理，宗馥莉接任。天眼查App显示，近年来宗馥莉已陆续担任娃哈哈集团多家下属企业高管。